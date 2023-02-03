Про це розповіли у поліції Харківської області. Зазначили, що інформацію варто отримувати лише з офіційних джерел.

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"Щодня ми спостерігаємо спроби посіяти паніку серед місцевого населення не тільки постійними обстрілами території, а й "вкидами" про здачу того чи іншого населеного пункту, щоб маніпулювати суспільною думкою та підірвати довіру громадян до влади та сил оборони", – написали правоохоронці.

Куп'янськ захищений

У поліції розповіли, що у соцмережах активно поширюють інформацію про Куп'янськ, який нібито здали росіянам. Правоохоронці запевнили, що це фейк, оскільки Збройні Сили, територіальна оборона, поліція, Нацгвардія надійно охороняють Харківщину.

У Куп'янську гідно несе службу районний відділ поліції, виконує у цілодобовому режимі важливі завдання щодо охорони громадського порядку, документування злочинів окупантів, надає допомогу населенню, патрулює вулиці міста, чергує на блокпостах, забезпечує безпеку населення під час евакуації, – повідомили поліцейські.

Наголосили, що ніхто не планує поступатися ворогу. Сили оборони готові захищати Куп'янськ.

"Поліція закликає громадян заспокоїтися, не піддаватися на провокації та уникати панічних настроїв", – наголосили правоохоронці.

Зауважте! Українські захисники звільнили Куп'янськ від російських окупантів 10 вересня 2022 року.

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