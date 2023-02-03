Так, прокремлівські Telegram-канали поширили брехливі світлини. Вони нібито свідчать про зміни у навчальному плані однієї з українських шкіл.

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Росіяни зганьбилися через фейк про українські школи

Так, російські пропагандисти вирішили "повідомити", що діти тепер менше вчитимуть математику. Однак більше займатимуться фізкультурою та польською мовою. Мовляв, таким чином їх "Готують до роботи на полях".

Але під час створення цього фейку пропагандисти допустили кілька помилок:

назву предмета "Історія України" написали на російський манір – "Исторія";

в українських школах не вивчають "Захист Вітчизни" – з 2020 року цей предмет називається "Захист України".

на "документі" стоїть печатка Лубенської загальноосвітньої школи №3, а у назві документа – школа №49, якої взагалі не існує.

До теми "Це наша лінія оборони": чи мають українські виші заборонити російську мову

Чи мають українські виші заборонити російську мову