Так, прокремлевские Telegram-каналы распространили лживые фотографии. Они свидетельствуют об изменениях в учебном плане одной из украинских школ.

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Россияне опозорились из-за фейка об украинских школах

Так, российские пропагандисты решили "сообщить", что дети теперь будут меньше учить математику. Однако больше заниматься физкультурой и польским языком. Мол, таким образом их "готовят к работе на полях".

Но при создании этого фейка пропагандисты допустили несколько ошибок:

название предмета "История Украины" написали на русский манер – "История";

в украинских школах не изучают "Защиту Отечества" – с 2020 года этот предмет называется "Защита Украины".

на "документе" стоит печать Лубенской общеобразовательной школы №3, а в названии документа – школа №49, которой вообще не существует.

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