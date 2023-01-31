Об этом в эфире национального телемарафона рассказал Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень. При этом подчеркнул, что всячески поддерживает утверждение украинского языка.
Важно "Решение для поколений": почему запрет русского в Могилянке должен стать "языковым огнем"
Должны ли украинские вузы запретить русский язык
Кремень подчеркнул, что Закон о высшем образовании предусматривает автономизацию высших учебных заведений. Поэтому вузы должны давно принять для себя аналогичные решения.
Украинская молодежь будет активно участвовать в восстановлении Украины. Язык – это наша граница, наша линия обороны,
– подчеркнул Кремень.
И добавил, что пора увеличить статус и присутствие украинского языка в наших университетах. Это важно для будущего. Уполномоченный надеется, что инициативу о запрете русского языка в украинских вузах поддержит Совет ректоров в ближайшие дни.
В Харьковском университете работает свой языковой омбудсмен
Кремень также рассказал, что две недели назад Харьковский университет имени Василия Каразина ввел должность Уполномоченного по защите государственного языка на общественных началах. Теперь за соблюдением языкового законодательства в вузе будет следить заведующий кафедрой.
Ведь действительно были замечания и нарушения (в вузе – ред.). В частности, доценты во время проведения занятий использовали негосударственный язык и использовали русскоязычную литературу,
– уточнил языковой омбудсмен.
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В Киево-Могилянке запретили русский: что известно
- В Национальном университете "Киево-Могилянская академия" запретили общаться по-русски.
- Теперь в вузе, кроме преподавания, на русском языке нельзя разговаривать даже между собой.
- Правило касается всех преподавателей, студентов, администрации. Его приняли на 40-й сессии Академической конференции университета и прописали в новых Правилах внутреннего распорядка вуза.
- Президент "Киево-Могилянской академии" Сергей Квит при этом заявил, что за употребление русского все же не будут наказывать. К тому же, никто не будет отслеживать, на каком языке общаются преподаватели со студентами.
- Цвет также объяснил, что суть не в наказании. Это решение должно сформировать внутреннее мнение, что "Могилянка" должна быть полностью украиноязычным университетом.
- Многие украинцы согласны с решением запретить русский язык в стенах Киево-Могилянки.
- Все же не обошлось и без ложки дегтя. О своих правах "ущемленных" напомнили противники такого решения. Они считают, что "это позор и нарушение прав и свобод личности".