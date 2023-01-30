Об этом заявил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень в эфире одного из украинских телеканалов. И подчеркнул, что поддерживает решение вуза.
Важно "Решение для поколений": почему запрет русского в Могилянке должен стать "языковым огнем"
"Киево-Могилянка была и является форпостом высокой науки"
Кремень подчеркнул, что в каждом университете должны быть созданы лучшие возможности для воспитания действительно патриотических, волевых, образованных граждан Украины. При этом напомнил, что согласно языковому закону, "язык образовательного процесса – государственный".
Также языковой омбудсмен отметил, что такая инициатива совпала с тем, что один из украинских эмигрантов завещал Могилянке миллион долларов.
"Насколько мне известно, одно из его пожеланий – чтобы в Киево-Могилянской академии, которая была и является форпостом высокой науки, продолжали держать курс как на утверждение украинского языка и культуры, так и нашей национальной идентичности,
– подчеркнул уполномоченный.
Украинский язык становится все популярнее в мире
Кремень также рассказал, что статистика 2022 года демонстрирует рост интереса к овладению украинским языком.
Украинская филология интересуется в мире. Наши студии популярны и в Канаде, и в США и в Европе. Это тот вектор, который нам усиливать и надлежащим образом обеспечить,
– подчеркнул языковой омбудсмен.
При этом Кремень обратился в Минобразования, Союз ректоров высшего образования, чтобы они обеспечили надлежащее выполнение соблюдения языкового закона в вузах. Ведь у отдельных ЗВО есть нарушения.
В условиях русско-украинской войны вопросы защиты языка и его утверждения – среди приоритетных. Поэтому сфера образования должна являться примером в вопросах защиты национальных интересов,
– подчеркнул Тарас Кремень.
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В Киево-Могилянке запретили русский: что известно
- В Национальном университете "Киево-Могилянская академия" запретили общаться по-русски.
- Теперь в вузе, кроме преподавания, на русском языке нельзя разговаривать даже между собой.
- Правило касается всех преподавателей, студентов, администрации. Его приняли на 40-й сессии Академической конференции университета и прописали в новых Правилах внутреннего распорядка вуза.
- Президент "Киево-Могилянской академии" Сергей Квит при этом заявил, что за употребление русского все же не будут наказывать. К тому же никто не будет отслеживать, на каком языке общаются преподаватели со студентами.
- Цвет также объяснил, что суть не в наказании. Это решение должно сформировать внутреннее мнение, что "Могилянка" должна быть полностью украиноязычным университетом.
- Многие украинцы согласны с решением запретить русский язык в стенах Киево-Могилянки.
- Все же не обошлось и без ложки дегтя. О своих правах "ущемленных" напомнили противники такого решения. Они считают, что "это позор и нарушение прав и свобод личности".