Так, никаких наказаний за употребление русского не будет. Об этом рассказал президент "Киево-Могилянской академии" Сергей Квит. Никто не будет отслеживать, на каком языке общаются преподаватели со студентами.

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Как будет работать запрет

Квит объяснил, что смысл заключается не в наказании, а в том, чтобы изменять внутреннюю корпоративную культуру. Никто не будет подслушивать студентов, но будет формироваться внутреннее мнение, что "Могилянка" должна быть полностью украиноязычным университетом.

Это вопрос не наказания, а культурных изменений... Мы считаем, что в нашем университете должен звучать украинский язык,

– подчеркнул президент.

Он отметил, что решение должно повлиять на общую ситуацию с употреблением русского языка в стенах университета. В дальнейшем планируют делать социальную рекламу по языковому вопросу.

Запрет русского в Могилянке: что известно

В университете запретили использовать русский язык. Кроме преподавания, на языке агрессора нельзя говорить даже между собой.

Правило согласовали на 40-й сессии Академической конференции университета. Квит отметил, что академическая конференция проголосовала единогласно, считая это проблемой.