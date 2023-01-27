Правило касается всех: преподавателей, студентов, администрации. Норму согласовали на 40 сессии Академической конференции университета и прописали в новых Правилах внутреннего распорядка вуза.

Читайте Не только Залужный: украинский университет получил по наследству 2 миллиона долларов

В Киево-Могилянской академии запретили общение на русском

Во время этой сессии также был принят отчет президента НаУКМА Сергея Квита за 2022 год.

Председатель Наблюдательного совета НаУКМА Геннадий Зубко отметил, что война оказала большое влияние на работу университета.

Могиляне встали в ряды ВСУ и пошли на передовую защищать Украину. К сожалению, есть и погибшие Герои. Война скорректировала темп научных исследований. Число научных публикаций хоть и уменьшилось, но не существенно. Война заставила многих студентов и преподавателей искать убежище за границей, но не поколебала стремление Могилянки к развитию,

– заметил он.

Так, в 2022 году в вузе положили начало ряду амбициозных проектов, уточнил Зубко. Стратегия развития на ближайшие годы – еще более амбициозная. С планами НаУКМА можно ознакомиться на сайте ЗВО.

К теме В Киево-Могилянской академии студентов будут учить блокчейну и криптобиржи

В КМА студентов будут обучать блокчейну и криптобиржи