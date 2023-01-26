Деньги американец завещал Украинскому католическому университету во Львове. В ЗВО были приятно удивлены.
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Украинский университет получил в наследство 2 миллиона долларов
В вузе о пожертвовании узнали в конце 2022 года. Тогда УКУ написала юридическая компания, которая занималась распорядком наследства.
Мы сначала не поверили, думали, что это шутка,
– отметила проректор УКУ Наталья Климовская.
С Григорием Степанцем в УКУ не были знакомы. В вузе считают, что он узнал их деятельность со СМИ и от знакомых. Теперь представители ЗВО хотят познакомиться с дочерью Степанца и поблагодарить. Эти деньги в вузе могут направить на разные программы, которые воплощают в жизнь во время войны.
К слову, решение об использовании значительных сумм средств в университете принимает совещательный совет.
Пожертвование Григория Степанца является наибольшим среди тех, которые жертвователи завещали на университет после смерти.
Что известно о Григории Степанце
Он родился в 1938 году в Виннице.
Его отец сразился во Второй мировой войне, погиб в октябре 1941 года.
Григорий с матерью были эвакуированы на Урал. После окончания войны семья вернулась в Винницу.
Григорий Степанец учился в столичном государственном институте имени Ломоносова. Там получил степень магистра по математике и химии, а также степень кандидата наук по физической химии.
Степанец свободно владел украинским, русским, немецким, итальянским и английским языками.
Работая в Москве, он подписал письмо в поддержку диссидентов. За это его уволили советские власти по сфальсифицированному поводу. Подвергся преследованиям от КГБ.
В 1989 году Степанец уехал в США, где работал разработчиком программного обеспечения в компании Microsoft.
Читайте Фантастическая история: Залужный унаследовал миллион долларов и пожертвовал их на армию, - NYT
Залужный унаследовал миллион долларов и пожертвовал их на армию
- Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный пожертвовал на ВСУ миллион долларов.
- Он получил их по наследству также от американца украинского происхождения Григория Степанца.
- Залужный отметил, что всю жизнь отдал Вооруженным Силам. И не сомневался, что должен делать с наследством. Последняя воля Григория, очевидно, заключалась в том, чтобы поддержать в его лице украинское войско.