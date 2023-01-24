Именно так в 2023 году Украина встречает Международный день образования, который сегодня, 24 января, отмечается в мире. Пока в этот день в разных странах проходят переговоры по улучшению качества и условий образования, наше государство оценивает образовательные потери.
К теме "Продемонстрировала война": Зеленский рассказал, каким должно быть образование в Украине
О том, как повлияла война на сферу образования в Украине, каковы потери, чем они опасны и что ждет образовательную сферу после войны, читайте в материале 24 Канала.
Вызовы для образования во время войны
Полномасштабная война стала большим испытанием для сферы образования, равно как и для всей Украины. Но наше государство, едва ли не единственное в мире, во время активных боевых действий не остановило процесс обучения. Все же сфера образования столкнулась со столь значительными вызовами:
- изменение формы обучения учащихся и студентов;
- частые воздушные тревоги;
- выезд значительного количества детей за границу;
- уничтожение Россией образовательной инфраструктуры Украины;
- блэкауты, отсутствие интернета.
А это приводит к значительным образовательным потерям.
Образовательные потери – это пробелы в знаниях и навыках, которые возникают при образовательном процессе. Это отставание в результатах обучения от ожидаемого результата,
– отмечает аналитика центра Cedos Юлия Назаренко.
В целом ситуация разная в разных регионах Украины. На это оказывает влияние близость к линии фронта, частота воздушных тревог, формат обучения, блекауты. В частности, из-за воздушных тревог и отсутствия света и интернета дети не могут нормально учиться. Это также негативно влияет на уровень образовательных потерь.
Чем опасны образовательные потери
Эксперты предупреждают: во время войны из-за различных проблем дети могут потерять мотивацию учиться. А это в будущем отразится на их квалификации, карьере и зарплате. Также трудным может быть процесс восстановления обучения и адаптации к новым условиям детей-переселенцев и беженцев.
Для улучшения ситуации следует прежде всего обеспечить безопасность детям и учителям, предоставить им доступ к учебным материалам и ресурсам, также усовершенствовать методы дистанционного обучения, при необходимости оказывать детям психологическую помощь и т.д. Украинское образование должно адаптироваться к военным реалиям, в которых оказалась страна.
Разрушена русскими украинская школа / НУШ
"Украина рискует потерять целое образовательное поколение"
Значительной проблемой является то, что значительное количество учеников и учителей покинули страну. К тому же, специалистов беспокоит несоответствие учебных программ – украинской и иностранных. Поэтому вернувшимся из-за границы детям трудно адаптироваться к программе родной школы. В частности, если они не учили в иностранной школе украинский язык, литературу и историю Украины. Да и усваивают зарубежную программу учащиеся по-разному. На это влияет знание или незнание языка соответствующей страны.
Да, по незнанию языка дети могут вообще не получать знания, а это также приводит к значительным образовательным потерям. Поэтому эксперты утверждают, что для детей следует организовать индивидуальные и групповые консультации. С финансированием помогают международные партнеры. Однако специалисты убеждены, что варианты уменьшения образовательных потерь следует разрабатывать, закладывать в бюджете средства на их реализацию и внедрять впоследствии на государственном уровне.
Образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев, кроме выезда украинских детей за границу, является значительной проблемой считает также организацию обучения. Он убежден, что в учебных заведениях, где это возможно, следует совмещать разные форматы обучения.
Острой проблемой является и то, что многие дети могут не вернуться на Родину. Также после окончания войны часть украинцев уедет за границу на обучение в вузах.
Читайте "На крови доказали": нужно ли было выбрасывать историю Украины из списка обязательных предметов НМТ
Как преодолеть пробелы
Специалисты уже сейчас предостерегают, что именно значительные образовательные потери, повлекшие войну, в этом году могут стать одной из самых острых или кризисных проблем украинского образования.
Юлия Назаренко отмечает, что, прежде всего, в Украине нужно отстроить образовательную инфраструктуру и предоставить детям качественный доступ к образованию. Ведь многие учебные заведения в нашем государстве разрушены, повреждены и разграблены россиянами. Несмотря на все учителя и ученики пытаются адаптироваться к действующим вызовам и обстоятельствам.
Украинские дети учатся во время отключений света / Укринформ
К слову, президент Украины Владимир Зеленский на днях подчеркивал, что украинское высшее образование в послевоенный период должно быть конкурентоспособным и современным. Самый главный показатель уровня высшего образования, по его мнению, когда любое государство хочет такого студента и специалиста. Глава государства также подчеркнул, что образование должно быть актуальным и отвечать потребностям настоящего – но без потерь стандартов и достояний. Война продемонстрировала Украине, в каких областях нужна модернизация. Удары российских ракет и дронов обострили проблему защиты и переформатирования электросетей, кибератаки усилили важность защиты финансовых институций, а блекауты указали на необходимость разработки и внедрения технологий, которые работали бы даже при полном отключении всего.
Родители учеников и студентов при этом отмечают, что следует внедрять в Украине действительно европейскую систему образования. А это предполагает:
- восстановление и модернизацию учебных заведений;
- усовершенствование системы образования и адаптацию к вызовам времени;
- никаких поборов и родительских чатов;
- развитие у ребенка уважения к себе, раскрытие его индивидуальности, способностей и т.д.