Именно так в 2023 году Украина встречает Международный день образования, который сегодня, 24 января, отмечается в мире. Пока в этот день в разных странах проходят переговоры по улучшению качества и условий образования, наше государство оценивает образовательные потери.

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О том, как повлияла война на сферу образования в Украине, каковы потери, чем они опасны и что ждет образовательную сферу после войны, читайте в материале 24 Канала.

Вызовы для образования во время войны

Полномасштабная война стала большим испытанием для сферы образования, равно как и для всей Украины. Но наше государство, едва ли не единственное в мире, во время активных боевых действий не остановило процесс обучения. Все же сфера образования столкнулась со столь значительными вызовами:

изменение формы обучения учащихся и студентов;

частые воздушные тревоги;

выезд значительного количества детей за границу;

уничтожение Россией образовательной инфраструктуры Украины;

блэкауты, отсутствие интернета.

А это приводит к значительным образовательным потерям.

Образовательные потери – это пробелы в знаниях и навыках, которые возникают при образовательном процессе. Это отставание в результатах обучения от ожидаемого результата,

– отмечает аналитика центра Cedos Юлия Назаренко.

В целом ситуация разная в разных регионах Украины. На это оказывает влияние близость к линии фронта, частота воздушных тревог, формат обучения, блекауты. В частности, из-за воздушных тревог и отсутствия света и интернета дети не могут нормально учиться. Это также негативно влияет на уровень образовательных потерь.

Обратите внимание! За границей из-за полномасштабной войны до сих пор находится около полумиллиона учеников из Украины. Также более 10 тысяч учителей. А более половины украинских детей (от 7,5 миллиона детского населения страны) из-за агрессии России стали вынужденными переселенцами. К тому же, российские оккупационные войска от 24 февраля повредили или разрушили полностью в Украине около 3 тысяч учебных заведений.

Чем опасны образовательные потери

Эксперты предупреждают: во время войны из-за различных проблем дети могут потерять мотивацию учиться. А это в будущем отразится на их квалификации, карьере и зарплате. Также трудным может быть процесс восстановления обучения и адаптации к новым условиям детей-переселенцев и беженцев.

Для улучшения ситуации следует прежде всего обеспечить безопасность детям и учителям, предоставить им доступ к учебным материалам и ресурсам, также усовершенствовать методы дистанционного обучения, при необходимости оказывать детям психологическую помощь и т.д. Украинское образование должно адаптироваться к военным реалиям, в которых оказалась страна.



Разрушена русскими украинская школа / НУШ

"Украина рискует потерять целое образовательное поколение"

Значительной проблемой является то, что значительное количество учеников и учителей покинули страну. К тому же, специалистов беспокоит несоответствие учебных программ – украинской и иностранных. Поэтому вернувшимся из-за границы детям трудно адаптироваться к программе родной школы. В частности, если они не учили в иностранной школе украинский язык, литературу и историю Украины. Да и усваивают зарубежную программу учащиеся по-разному. На это влияет знание или незнание языка соответствующей страны.

Да, по незнанию языка дети могут вообще не получать знания, а это также приводит к значительным образовательным потерям. Поэтому эксперты утверждают, что для детей следует организовать индивидуальные и групповые консультации. С финансированием помогают международные партнеры. Однако специалисты убеждены, что варианты уменьшения образовательных потерь следует разрабатывать, закладывать в бюджете средства на их реализацию и внедрять впоследствии на государственном уровне.

Образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев, кроме выезда украинских детей за границу, является значительной проблемой считает также организацию обучения. Он убежден, что в учебных заведениях, где это возможно, следует совмещать разные форматы обучения.

Острой проблемой является и то, что многие дети могут не вернуться на Родину. Также после окончания войны часть украинцев уедет за границу на обучение в вузах.

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Как преодолеть пробелы

Специалисты уже сейчас предостерегают, что именно значительные образовательные потери, повлекшие войну, в этом году могут стать одной из самых острых или кризисных проблем украинского образования.

Юлия Назаренко отмечает, что, прежде всего, в Украине нужно отстроить образовательную инфраструктуру и предоставить детям качественный доступ к образованию. Ведь многие учебные заведения в нашем государстве разрушены, повреждены и разграблены россиянами. Несмотря на все учителя и ученики пытаются адаптироваться к действующим вызовам и обстоятельствам.



Украинские дети учатся во время отключений света / Укринформ

К слову, президент Украины Владимир Зеленский на днях подчеркивал, что украинское высшее образование в послевоенный период должно быть конкурентоспособным и современным. Самый главный показатель уровня высшего образования, по его мнению, когда любое государство хочет такого студента и специалиста. Глава государства также подчеркнул, что образование должно быть актуальным и отвечать потребностям настоящего – но без потерь стандартов и достояний. Война продемонстрировала Украине, в каких областях нужна модернизация. Удары российских ракет и дронов обострили проблему защиты и переформатирования электросетей, кибератаки усилили важность защиты финансовых институций, а блекауты указали на необходимость разработки и внедрения технологий, которые работали бы даже при полном отключении всего.

Родители учеников и студентов при этом отмечают, что следует внедрять в Украине действительно европейскую систему образования. А это предполагает:

восстановление и модернизацию учебных заведений;

усовершенствование системы образования и адаптацию к вызовам времени;

никаких поборов и родительских чатов;

развитие у ребенка уважения к себе, раскрытие его индивидуальности, способностей и т.д.

В целом украинское образование требует изменений не только из-за войны. И о необходимых новациях и их внедрении в ближайшем будущем чиновники и педагоги должны думать сейчас. Ведь впоследствии может быть поздно. На чаше весов – целое образовательное поколение.