Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время встречи со студентами и преподавателями КНУ имени Тараса Шевченко. По его мнению, главный показатель уровня высшего образования – когда любое государство хочет такого студента и специалиста.
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Зеленский рассказал, каким должно быть образование в Украине
Глава государства заявил, что очень важно не искать работу, а быть целью поиска бизнеса или государственных институций.
Зеленский также подчеркнул, что образование должно быть актуальным и соответствовать потребностям настоящего – но без потерь образовательных стандартов и достояний.
По словам главы государства, именно война продемонстрировала Украине, в каких областях нужна модернизация. Удары российских ракет и дронов обострили проблему защиты и переформатирования электросетей, кибератаки усилили важность защиты финансовых институций, а блекауты указали на необходимость разработки и внедрения технологий, которые работали бы даже при полном отключении всего.
Вот что я имею в виду, когда говорю, что образование должно быть конкурентоспособным и современным. Современные профессии. Мы должны построить государство, которое будет образцом безопасности. У нас для этого есть все шансы,
– подчеркнул Зеленский.
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Вступительная кампания – 2023: кратко
- НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
- Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Регистрация на НМТ-2023 состоится в апреле.
- Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
- Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.