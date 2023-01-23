Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время встречи со студентами и преподавателями КНУ имени Тараса Шевченко. По его мнению, главный показатель уровня высшего образования – когда любое государство хочет такого студента и специалиста.

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Глава государства заявил, что очень важно не искать работу, а быть целью поиска бизнеса или государственных институций.

Зеленский также подчеркнул, что образование должно быть актуальным и соответствовать потребностям настоящего – но без потерь образовательных стандартов и достояний.

По словам главы государства, именно война продемонстрировала Украине, в каких областях нужна модернизация. Удары российских ракет и дронов обострили проблему защиты и переформатирования электросетей, кибератаки усилили важность защиты финансовых институций, а блекауты указали на необходимость разработки и внедрения технологий, которые работали бы даже при полном отключении всего.

Вот что я имею в виду, когда говорю, что образование должно быть конкурентоспособным и современным. Современные профессии. Мы должны построить государство, которое будет образцом безопасности. У нас для этого есть все шансы,

– подчеркнул Зеленский.

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