Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час зустрічі зі студентами та викладачами КНУ імені Тараса Шевченка. На його думку, найголовніший показник рівня вищої освіти – коли будь-яка держава хоче такого студента та фахівця.
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Зеленський розповів, якою має бути освіта в Україні
Глава держави заявив, що дуже важливо не шукати роботу, а бути ціллю пошуку бізнесу або державних інституцій.
Зеленський також наголосив, що освіта має бути актуальною та відповідати потребам сьогодення – але без втрат освітніх стандартів і надбань.
За словами глави держави, саме війна продемонструвала Україні, в яких сферах потрібна модернізація. Удари російських ракет та дронів загострили проблему захисту та переформатування електромереж, кібератаки посилили важливість захисту фінансових інституцій, а блекаути вказали на необхідність розробки та впровадження технологій, які працювали б навіть за умови повного відключення всього.
Ось що я маю на увазі, коли кажу, що освіта повинна бути конкурентоспроможною та сучасною. Сучасні професії. Ми повинні побудувати державу, яка буде зразком безпеки. У нас для цього є всі шанси,
– наголосив Зеленський.
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Вступна кампанія – 2023: коротко
- НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
- У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Реєстрація на НМТ – 2023 відбудеться у квітні.
- Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
- Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.