Очільник Міносвіти Сергій Шкарлет повідомив, що цьогоріч, як і у 2022 році, випускники складатимуть національний мультипредметний тест як альтернативу ЗНО. При цьому найважливіше – безпека учасників тестування.
Читайте Які стипендії отримуватимуть діти загиблих захисників України: уряд погодив зміни
Як і коли відбудеться НМТ – 2023
НМТ відбудеться в один день. Міститиме завдання з трьох предметів.
Так, у межах тесту передбачені два обов'язкові предмети:
- українська мова;
- математика.
Також один предмет на вибір:
- історія України;
- іноземна мова;
- біологія;
- фізика;
- хімія.
На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
Скільки сесій НМТ відбудеться
У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023:
- основна;
- додаткова.
Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
НМТ відбудеться у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ).
До теми Чи складатимуть учні 4 і 9 класів ДПА
Чи зможуть скласти НМТ випускники, які – за кордоном
Шкарлет також повідомив, що ті випускники, які через війну тимчасово перебувають за кордоном, також можуть вступити до українських вишів завдяки НМТ. Вони зможуть скласти тест у спеціально створених екзаменаційних центрах у різних країнах світу. У МОН обіцяють посприяти, аби таких держав було якомога більше.
Також очільник МОН заявив, що рішення що НМТ ухвалювали враховуючи побажання випускників і їхніх батьків. Відповідний урядовий законопроєкт до ВРУ мають внести найближчим часом.
Деталі вступної кампанії – 2023 дивіться в інфографіці УЦОЯО
Інфографіка з телеграм-каналу Сергія Бабака