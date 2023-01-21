На думку волонтерки та координаторки Фонду Сергія Притули Меланії Подоляк, таке рішення є некоректним. Про це вона розповіла для 24 Каналу.

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"Вважаю, що на крові довели – історія України й українська мова мають бути. У нас глобальна проблема. У мене була дискусія в інтернеті з людьми, які кажуть, що підготовка до іспиту – це не обов'язково знання. Проте живемо в реаліях, що Міністерство освіти й науки роками не мало стратегії й функціонувало дуже незадовільно", – сказала Подоляк.

Вона зазначила, що в Україні підготовка до іспитів є єдиним шансом чогось навчитися. Відтак помилкою є робити вибірковим предметом історію України. Ба більше, у час війни.

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Немає цілісного підходу

За словами Подоляк, є дискусія, що в школі вивчають подієву історію. Тобто тести – це події, а історію треба розуміти глибше. Спікерка не вважає це критичним.

"Подієву історію теж потрібно знати. Біда в тому, що у нас немає цілісного підходу ні до чого. Українська гуманітарна система (культура, освіта) досі не може себе окреслити. У нас немає бачення, як це має працювати. Війна нічого не вчить профільні у цьому напрямку міністерства", – розповіла Подоляк.

Які є ризики

Подоляк зазначила, що їй не подобається, як загалом розвивається сфера освіти в Україні. На її думку, люди, які нею займаються (зокрема, міністр Шкарлет), не можуть далі це робити.

Вони некваліфіковані. Це моя особиста думка. Через ковід та війну ризикуємо мати непідготовлене покоління. Ймовірно, їм треба було б дати більше часу чи змінити формати. Викидати історію зараз є великою помилкою, але це, як мені здається, через відсутність цілісного підходу до гуманітарної сфери в Україні, – наголосила спікерка.

Вона сказала, що Україна згодом відчує наслідки, якщо ситуацію ніхто не виправить. За словами Подоляк, є проблема, бо в цілої держави немає підходу до освіти й мети, для чого це робимо.

"Відповідно, все відображається в профільних міністерствах і системі освіти загалом. Для чого наші діти складають іспити чи вчаться в школі? Держава не може дати відповіді на ці запитання", – додала Подоляк.

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