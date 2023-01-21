По мнению волонтера и координатора Фонда Сергея Притулы Мелании Подоляк, такое решение некорректно. Об этом она рассказала для 24 Канала.

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"Считаю, что на крови доказали – история Украины и украинский язык должны быть. У нас глобальная проблема. У меня была дискуссия в интернете с людьми, которые говорят, что подготовка к экзамену – это не обязательно знание. Однако живем в реалиях, что Министерство образования и науки годами не имело стратегии и функционировало очень неудовлетворительно", – сказала Подоляк.

Она отметила, что в Украине подготовка к экзаменам является единственным шансом чему-то научиться. Следовательно, ошибкой является делать выборочным предметом историю Украины. Более того, во время войны.

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Нет целостного подхода

По словам Подоляк, есть дискуссия, что в школе изучают происходящую историю. То есть тесты – это события, а историю нужно понимать поглубже. Спикер не считает это критическим.

"Событийную историю тоже нужно знать. Беда в том, что у нас нет целостного подхода ни к чему. Украинская гуманитарная система (культура, образование) до сих пор не может себя определить. У нас нет видения, как это должно работать. Война ничего не учит профильные в этом направлении министерства", – рассказала Подоляк.

Какие есть риски

Подоляк отметила, что ей не нравится, как развивается сфера образования в Украине. По ее мнению, люди, которые ею занимаются (в частности, министр Шкарлетт), не могут дальше это делать.

Они неквалифицированы. Это мое личное мнение. Через ковид и войну рискуем иметь неподготовленное поколение. Вероятно, им нужно было бы дать больше времени или изменить форматы. Выбрасывать историю сейчас большая ошибка, но это, как мне кажется, из-за отсутствия целостного подхода к гуманитарной сфере в Украине, – подчеркнула спикер.

Она сказала, что Украина впоследствии почувствует последствия, если ситуацию никто не исправит. По словам Подоляк, есть проблема, потому что у всего государства нет подхода к образованию и цели, для чего это делаем.

"Соответственно, все отражается в профильных министерствах и системе образования в целом. Для чего наши дети сдают экзамены или учатся в школе? Государство не может ответить на эти вопросы", – добавила Подоляк.

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