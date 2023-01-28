Так, жодних покарань за вживання російської не буде. Про це розповів президент "Києво-Могилянської академії" Сергій Квіт. Ніхто не буде відстежувати, якою мовою спілкуються викладачі зі студентами.

До теми У Києво-Могилянській академії заборонили спілкуватися російською

Як працюватиме заборона

Квіт пояснив, що сенс полягає не в покаранні, а в тому, щоб змінювати внутрішню корпоративну культуру. Ніхто не буде підслуховувати студентів, але формуватиметься внутрішня думка, що "Могилянка" повинна бути повністю україномовним університетом.

Це питання не покарання, а культурних змін...Ми вважаємо, що в нашому університеті має звучати українська мова,

– наголосив президент.

Він зазначив, рішення має вплинути на загальну ситуацію зі вживанням російської мови у стінах університету. Надалі планують робити соціальну рекламу щодо мовного питання.

Заборона російської у Могилянці: що відомо

В університеті заборонили вживати російську мову. Окрім викладання, мовою агресора не можна розмовляти навіть між собою.

Правило погодили на 40 сесії Академічної конференції університету. Квіт зауважив, що академічна конференція проголосувала одностайно, бо вважали це проблемою.