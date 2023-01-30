А правозащитник Александр Аронец, окончивший Киево-Могилянскую академию еще в 2010 году, вспомнил, что уже во время его обучения преподаватели на перерывах "часто делали жесткие замечания студентам, которые позволяли себе в кулуарах общаться по-русски". А о русском на парах не было и речи". Но когда ввели ВНО, ситуация сильно ухудшилась и русского стало гораздо больше.

Активист Сергей Стерненко вместо этого отметил , что вуз все правильно делает.

Так, режиссер Нариман Алиев в шутку спросил, на какой факультет поступать в ЗВО.

Это вопрос не наказания, а культурных изменений… Мы считаем, что в нашем университете должен звучать украинский язык, – подчеркнул президент ЗВО.

Цвет также объяснил, что суть не в наказании. Это решение должно сформировать внутреннее мнение, что "Могилянка" должна быть полностью украиноязычным университетом.

Президент "Киево-Могилянской академии" Сергей Квит при этом заявил , что за употребление русского все же не будут наказывать. К тому же, никто не будет отслеживать, на каком языке общаются преподаватели со студентами.

Соучредитель и председатель правления Фонда DEJURE, занимающейся реформированием системы, правосудие Михаил Жернаков подчеркнул, что академия всегда хорошо чувствовала тренды и часто их начинала.

Могилянка – это не просто прогрессивный украинский вуз. И воспитала не одно поколение свободных людей. Русский язык же – оружие против украинской государственности. А публичные пространства, особенно те, где творится будущее Украины, должны быть свободными от вражеского оружия,

– подчеркнул Жернаков.

При этом отчетливо ответил на критику такого решения защитникам русского языка.

Именно русский язык был и является инструментом геноцида украинского народа,

– акцентировал Жернаков.

Медиарист Игорь Разлагай при этом упоминает что именно благодаря атмосфере в Могилянке во время учебы полностью перешел на украинский язык.

Я до 20+ лет был русскоязычным. И именно запрет в НаУКМА русском где угодно в ее стенах был отличным стимулом и средой, чтобы полностью перейти на украинский. Не знаю, у кого что там горит, пусть купят огнетушитель или насыпят льду в штанишке. Русский должен пойти за кораблем и россией на свалку истории. Точка,

– убежден Раскладывай.

Главный редактор Исторической правды Вахтанг Кипиани, преподававший в Могилянке, со своей стороны написал, что ни на одной из моих пар русского языка не было. Все приглашенные гости в вузе говорили только по-украински.

Если бы кто-то попытался отвечать на паре или составить итоговую работу на русском – был бы вежливо возвращен из высоких эмпиреев на землю. Это украинский вуз. Мы в Украине. Язык образования – украинский. Язык среды, которую мы совместно формируем – украинский. Кому это не нравится – могут себя не силовать,

– подчеркнул Кипиани.

"Решение повлекло за собой бурю среди русифицированных украинцев"

Все-таки не обошлось и без ложки догтя. О своих правах "ущемленных" напомнили противники такого решения. Они считают, что "это позор и нарушение прав и свобод личности".

Среди таких – уже эксрадник главы ОП Алексей Арестович. Он назвал решение Могилянки "неконституционным" и "неэтическим", а также "нарушением базовых принципов цивилизации, за которые мы сражаемся".

А главная редактор "Гендер в деталях" Тамара Злобина заявила, что запрет Могилянки на русский язык - "нецивилизованное" решение.

Им в противовес – сообщение кандидата экономических наук, доцента, правозащитницы Светланы Вовк. Она заметила, что "решение о запрете русского языка в Киево-Могилянской академии повлекло за собой бурю среди русифицированных украинцев. Они сразу спели песню о собственных правах, гарантированных Конституцией.

Хочу напомнить: язык является главной составляющей современной политической идентичности украинцев и фактором, гарантирующим устойчивость и выживание общества и государства,

– подчеркнула Волк.