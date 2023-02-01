Пресслужба Повітряних сил ЗСУ повідомила, що працює російська ІПСО. Цього разу окупанти брешуть про причину авіакатастрофи, у якій загинуло керівництво МВС. Зокрема, Денис Монастирський.

Зверніть увагу В Авакова проводять обшук через авіакатастрофу у Броварах, – ЗМІ

У соцмережах та на пропагандистських каналах кремля оперативно з'явився та розповсюджується фейковий документ щодо причини катастрофи вертольота Super Puma в Броварах! Навіть ініціали командувача ПвК "Центр" не спромоглись перекласти. Він – Анатолій Миколайович, пора вже вивчити українську,

– мовиться у повідомленні.



Фейковий "документ" / Фото Повітряних сил ЗСУ

Авіакатастрофа у Броварах

Авіакатастрофа у Броварах сталася 18 січня. Керівництво МВС летіло в одну з гарячих точок. На жаль, усі, хто перебував на борту, загинули. З керівництвом МВС, зокрема, Денисом Монастирським, попрощалися 21 січня.

Наразі розглядають різні версії причини трагедії. Справа перебуває на контролі у генпрокурора Андрія Костіна. Відомо, що розглядають такі версії трагедії: