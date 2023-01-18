На борту гелікоптера перебували 9 людей. Антон Геращенко підтвердив, що усі, хто перебували на борту, – загинули. Кирило Тимошенко – заступник керівника Офісу Президента – в ефірі телемарафону розповів, що керівництво МВС летіло по справах в одну з "гарячих" точок в Україні.

Зверніть увагу У мережі з'явилося відео, імовірно, вертольота МВС за кілька хвилин до падіння у Броварах

Тимошенко не розкривав деталей, лише додав, що там наразі тривають бойові дії.

Хто з МВС загинув у Броварах

Наразі підтверджено, що жертвами трагедії стали:

Денис Монастирський – глава МВС України. Він очолював відомство з липня 2021 року.

Євгеній Єнін – заступник міністра.

Юрій Лубкович – державний секретар МВС.

Важливо! Гвинтокрил, на якому летіло керівництво МВС, належить ДСНС України. Про це повідомили у Повітряних силах.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним загиблих.

Реакція Зеленського

Володимир Зеленський висловив співчуття рідним та близьким загиблих внаслідок трагедії у Броварах.

Денис, Євген, Юрій, команда МВС... справжні патріоти України. Світла пам'ять! Світла пам'ять усім, чиї життя забрав цей чорний ранок, – заявив президент.

Він наголосив, що на місці трагедії працюють усі служби.