Про це повідомив спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал. Наразі на місці працюють усі відповідні служби та фахівці.
Важливо У Броварах упав вертоліт: перші фото та відео з місця
Нова деталь щодо падіння вертольота у Броварах
За словами Ігната, гвинтокрил, який впав у Броварах, призначений для потреб ДСНС.
Що відомо про падіння вертольота у Броварах
- Попередньо, під час падіння вертоліт зачепив дитячий заклад, а потім полетів у напрямку багатоповерхівки де і зупинився.
- Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що збільшується кількість повідомлень по постраждалих у Броварах.
- Олексій Кулеба – голова Київської ОВА – повідомив, що у момент трагедії в дитячому садочку перебували діти та співробітники закладу. Усіх наразі евакуювали.
- Пресслужба поліції Броварського району повідомила, що серед дітей немає постраждалих.
- Рятувальна операція станом на 10 годину триває.
- Внаслідок авіакатастрофи у Броварах загинуло керівництво МВС – вони знаходились у гвинтокрилі ДСНС, повідомив очільник Нацполіції Ігор Клименко. Серед них міністр, перший заступник міністра та державний секретар.
- Всього наразі відомо про 16 загиблих, з них 2 дітей. На борту гвинтокрила перебували 9 осіб. 22 потерпілих перебувають в лікарні, з яких 10 дітей.
- Згодом стало відомо, що кількість жертв внаслідок падіння гвинтокрила у Броварах зросла до 17 людей, повідомили у МВС. Серед загиблих – двоє дітей. Поранення отримали – 26 людей, серед яких 12 дітей.