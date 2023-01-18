Про це повідомив спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал. Наразі на місці працюють усі відповідні служби та фахівці.

Важливо У Броварах упав вертоліт: перші фото та відео з місця

Нова деталь щодо падіння вертольота у Броварах

За словами Ігната, гвинтокрил, який впав у Броварах, призначений для потреб ДСНС.

Що відомо про падіння вертольота у Броварах