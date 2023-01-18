Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал. В настоящее время на месте работают все соответствующие службы и специалисты.
Важно В Броварах упал вертолет: первые фото и видео с места
Новая деталь по падению вертолета в Броварах
По словам Игната, вертолет, упавший в Броварах, предназначен для нужд ГСЧС.
Что известно о падении вертолета в Броварах
- Предварительно, во время падения вертолет задел детское заведение, а затем полетел в направлении многоэтажки где и остановился.
- Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что увеличивается количество сообщений по пострадавшим в Броварах.
- Алексей Кулеба – глава Киевской ОВА – сообщил, что в момент трагедии в детском саду находились дети и сотрудники заведения. Всех эвакуировали.
- Прессслужба полиции Броварского района сообщила, что среди детей нет пострадавших.
- Спасательная операция по состоянию на 10 часов длится.
- В результате авиакатастрофы в Броварах погибло руководство МВД – они находились в вертолете ГСЧС, сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко. В их числе министр, первый заместитель министра и государственный секретарь.
- Всего известно о 16 погибших, из них 2 детей. На борту вертолета находились 9 человек. 22 потерпевших находятся в больнице, из которых 10 детей.
- Впоследствии стало известно, что количество жертв в результате падения вертолета в Броварах возросло до 17 человек, сообщили в МВД. Среди погибших – двое детей. Ранения получили – 26 человек, среди которых 12 детей.