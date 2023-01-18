Місцеві телеграм-канали вже оприлюднили жахливі кадри з місця події, інформує 24 Канал. Наразі працюють усі відповідні служби.

Важливо Падіння вертольота в Броварах: в садочку перебували діти

У Броварах впав гвинтокрил

Попередньо, під час падіння вертоліт зачепив дитячий заклад, а потім полетів у напрямку багатоповерхівки, де і зупинився.

Станом на 9:30 відомо про близько п'ятьох поранених, також є загиблі. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що збільшується кількість повідомлень по постраждалих у Броварах.

Що відбувається на місці події / Фото місцеві телеграм-канали

Падіння вертольота у Броварах: дивіться відео

У садочку перебували діти

Олексій Кулеба – голова Київської ОВА – повідомив, що у момент трагедії в дитячому садочку перебували діти та співробітники закладу. Усіх наразі евакуювали.

Пресслужба поліції Броварського району повідомила, що серед дітей немає постраждалих.