Місцеві телеграм-канали вже оприлюднили жахливі кадри з місця події, інформує 24 Канал. Наразі працюють усі відповідні служби.
Важливо Падіння вертольота в Броварах: в садочку перебували діти
У Броварах впав гвинтокрил
Попередньо, під час падіння вертоліт зачепив дитячий заклад, а потім полетів у напрямку багатоповерхівки, де і зупинився.
Станом на 9:30 відомо про близько п'ятьох поранених, також є загиблі. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.
Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що збільшується кількість повідомлень по постраждалих у Броварах.
Що відбувається на місці події / Фото місцеві телеграм-канали
Падіння вертольота у Броварах: дивіться відео
У садочку перебували діти
Олексій Кулеба – голова Київської ОВА – повідомив, що у момент трагедії в дитячому садочку перебували діти та співробітники закладу. Усіх наразі евакуювали.
Пресслужба поліції Броварського району повідомила, що серед дітей немає постраждалих.