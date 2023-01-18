Речник Повітряних сил Юрій Ігнат підтвердив в ефірі телемарафону, що це був саме вертоліт Super Puma. Водночас наголосив, що про причини катастрофи говорити наразі зарано, пише 24 Канал.
До теми Вертоліт зробив 3 кола, полетів у центр і різко почав знижатися, – очевидець трагедії у Броварах
Що могло стати причиною катастрофи
На відео видно, що гвинтокрил летів на малій висоті при поганій видимості через туман. Розслідування причин займе щонайменше кілька тижнів.
Проліт гвинтокрила Super Puma у Броварах: відео
Спершу повідомляли, що під час падіння вертоліт зачепив дитячий садок, а потім полетів у напрямку багатоповерхівки, де і зупинився. Втім, згодом речниця Нацполіції Мар'яна Рева повідомила, що дитячий садок постраждав через пожежу.
Уламки літака у перші хвилини після катастрофи: відео
Падіння літака у Броварах: головне станом на зараз
- Відомо, що внаслідок катастрофи загинули усі, хто перебував на борту літака, усього 9 людей: 6 осіб оперативної групи МВС, включно із керівництвом Міністерства внутрішніх справ, а також 3 члени екіпажу ДСНС.
- В ОП повідомили, що керівництво МВС летіло у відрядження в одну з "гарячих" точок.
- За даними глави Київської ОВА, станом на 10:30 18 січня відомо про 18 загиблих, у тому числі 3 дітей та 29 поранених, серед яких – 15 дітей.