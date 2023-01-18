Про це розповіла речниця Нацполіції Мар'яна Рева в ефірі телемарафону. За її словами, вертоліт упав поруч, а будівлю садка було ушкоджено уже внаслідок пожежі.

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Гелікоптер впав. Зрозуміло, що виникла пожежа і вже через пожежу постраждала будівля дитячого садочку. Рятувальники завершили гасити пожежу і оглядають місце події,

– повідомила речниця.

Дитячий садок в Броварах після пожежі / Фото соцмережі

Важливо! У момент трагедії в дитячому садочку перебували діти та співробітники закладу. Усіх евакуювали.

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