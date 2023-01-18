Об этом рассказала представитель Нацполиции Марьяна Рева в эфире телемарафона. По ее словам, вертолет упал рядом, а здание сада было повреждено уже в результате пожара.

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Вертолет упал, понятно, что возник пожар и уже из-за пожара пострадало здание детского сада. Спасатели завершили тушить пожар и осматривают место происшествия,

– сообщила пресс-секретарь.

Детский сад в Броварах после пожара / Фото соцсети

Важно! В момент трагедии в детском саду находились дети и сотрудники заведения. Всех эвакуировали.

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