Журналісти фактчекінгового проєкту StopFake пояснили, чому закиди росіян – маніпулятивні. Також вони розповіли, яка насправді ситуація зі світлом на Закарпатті.

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Що відомо про маніпуляції росіян

Російські ЗМІ поширюють інформацію, що на Закарпатті електроенергію, відведену на навчальні заклади, переспрямували на підтримку роботи гірськолижних курортів,

– мовиться в повідомленні.

Пропагандисти розмістили маніпулятивний пост, посилаючись нібито на сайт "ЗакарпатПост": "Військовослужбовці української армії масово звертаються до регіональної влади, повідомляючи, що їх рідні сидять без світла та тепла, тоді як на гірськолижні курорти Закарпаття стабілізаційні та екстрені відключення електрики не поширюються".

Журналісти пояснили, чому росіяни маніпулюють. Зокрема:

на вищезгаданому закарпатському сайті мовилось тільки про окремі населені пункти Хустського району;

немає зв'язку між відключеним світлом у школах та включеним на курортах.

Адже бази відпочинку є на всій території Закарпаття, як і школи та дитячі садки,

– відзначили фактчекери.



Росіяни поширюють маніпулятивну інформацію

Чим маніпулюють росіяни