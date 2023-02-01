Журналисты фактчекингового проекта StopFake объяснили, почему упреки россиян – манипулятивные. Также они рассказали, какова ситуация со светом на Закарпатье.
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Что известно о манипуляциях россиян
Российские СМИ распространяют информацию, что в Закарпатье электроэнергию, отведенную на учебные заведения, перенаправили в поддержку работы горнолыжных курортов,
– говорится в сообщении.
Пропагандисты разместили манипулятивный пост, ссылаясь якобы на сайт "Закарпатпост": "Военнослужащие украинской армии массово обращаются к региональным властям, сообщая, что их родные сидят без света и тепла, в то время как на горнолыжные курорты Закарпатья стабилизационные и экстренные отключения электричества не распространяются".
Журналисты объяснили, почему россияне манипулируют. В частности:
- на вышеупомянутом закарпатском сайте говорилось только об отдельных населенных пунктах Хустского района;
- нет связи между отключенным светом в школах и включенным на курортах.
Ведь базы отдыха есть на всей территории Закарпатья, как и школы и детские сады,
– отметили фактчекеры.
Россияне распространяют манипулятивную информацию
Чем манипулируют россияне
- 30 января глава Закарпатской ОВА Виктор Микита заявил, что в некоторых населенных пунктах Хустского района, где расположены базы отдыха, 28 и 29 января не выключали свет. Это было в то время, когда в других городах и селах свет подавали по графику.
- Чиновник заверил, что областные власти уже приняли меры по подаче света по графику и анонсировали заседание Совета обороны области по этой ситуации.
- Кроме того, должностное лицо заверило, что ситуация со светом в области сложная – Закарпатье не смогло создать большие производственные мощности для выработки электроэнергии.
- Именно поэтому власти планировали оптимизировать потребление света в крупных супермаркетах и других объектах, которые, по информации "Закарпатьеоблэнерго", подключены к нескольким сетям, поэтому имеют свет бесперебойно.