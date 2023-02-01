Журналисты фактчекингового проекта StopFake объяснили, почему упреки россиян – манипулятивные. Также они рассказали, какова ситуация со светом на Закарпатье.

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Что известно о манипуляциях россиян

Российские СМИ распространяют информацию, что в Закарпатье электроэнергию, отведенную на учебные заведения, перенаправили в поддержку работы горнолыжных курортов,

– говорится в сообщении.

Пропагандисты разместили манипулятивный пост, ссылаясь якобы на сайт "Закарпатпост": "Военнослужащие украинской армии массово обращаются к региональным властям, сообщая, что их родные сидят без света и тепла, в то время как на горнолыжные курорты Закарпатья стабилизационные и экстренные отключения электричества не распространяются".

Журналисты объяснили, почему россияне манипулируют. В частности:

на вышеупомянутом закарпатском сайте говорилось только об отдельных населенных пунктах Хустского района;

нет связи между отключенным светом в школах и включенным на курортах.

Ведь базы отдыха есть на всей территории Закарпатья, как и школы и детские сады,

– отметили фактчекеры.



Россияне распространяют манипулятивную информацию

Чем манипулируют россияне