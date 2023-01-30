Глава Закарпатской ОВА Виктор Микита заявил, что эту информацию ему сообщили. Впоследствии данные подтвердились.

Заметьте Отключения света в Украине 30 января: графики и перечень городов

Что известно о свете на Закарпатье

Сегодня (29 января – 24 Канал) ко мне поступила информация о том, что в некоторых населенных пунктах Хустского района, где расположены базы отдыха, вчера и сегодня (28 – 29 января – 24 Канал) было бесперебойное электроснабжение в то время, когда в других городах и селах свет подавали по графику,

– рассказал Микита.

Он заверил, что областные власти уже приняли меры по подаче света по графику.

Более того, уже 30 января на заседании Совета обороны области касательно этой ситуации планируют послушать представителей "Закарпатьеоблэнерго". После этого власти примут меры реагирования.

Виктор Микита не объяснил, о каких именно мерах говорится. Однако ранее неоднократно поступало сообщение о штрафовании облэнерго за несоблюдение графиков отключений света.

Обратите внимание! Также глава Закарпатской ОВА пояснил, что они рассмотрят возможность оптимизировать потребление электроэнергии, в частности в крупных супермаркетах и других объектах, которые, по информации "Закарпатьеоблэнерго", подключены к нескольким сетям, поэтому имеют свет бесперебойно.

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