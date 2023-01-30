Глава Закарпатської ОВА Віктор Микита заявив, що цю інформацію йому повідомили. Згодом дані підтвердились.

Зауважте Відключення світла в Україні 30 січня: графіки та перелік міст

Що відомо про світло на Закарпатті

Сьогодні (29 січня – 24 Канал) до мене надійшла інформація про те, що в деяких населених пунктах Хустського району, де розташовані бази відпочинку, вчора та сьогодні (28 – 29 січня – 24 Канал) було безперебійне електропостачання в той час, коли в інших містах і селах світло подавали за графіком,

– розповів Микита.

Він запевнив, що обласна влада вже вжила заходів щодо подачі світла за графіком.

Ба більше, вже 30 січня на засіданні Ради оборони області щодо цієї ситуації планують послухати представників "Закарпаттяобленерго". Після цього влада застосує заходи реагування.

Віктор Микита не пояснив, про які саме заходи мовиться. Проте раніше неодноразово надходили повідомлення про оштрафування обленерго за недотримання графіків відключень світла.

Зверніть увагу! Також очільник Закарпатської ОВА пояснив, що вони розглянуть можливість оптимізувати споживання електроенергії, зокрема у великих супермаркетах та інших об'єктах, котрі, за інформацією "Закарпаттяобленерго" підключені до декількох мереж, тому мають світло безперебійно.

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