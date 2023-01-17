Діяльність компаній перевіряли протягом листопада – грудня 2022 року. Все через численні звернення споживачів до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг.

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Хто порушував графіки

"Вінницяобленерго",

"Чернівціобленерго",

"Волиньобленерго".

Регулятор встановив, що ці ОСР розподіляли участь споживачів у графіках відключення нерівномірно, не дотримуючись принципу соціальної справедливості. Крім того, вони не інформували людей про перерви в електропостачанні, зокрема, через власні вебсайти.

Обленерго оштрафували

Трьом обленерго призначили штраф у розмірі 85 тисяч гривень. Надалі зобов'язали дотримуватись справедливих графіків відключень, а також вимог щодо належного інформування споживачів про перерви електропостачання.

Окремо оштрафували і керівників згаданих обленерго. Вони мають заплатити по 1700 гривень.

Терміни відключень світла можуть стати довшими

Внаслідок останньої масованої атаки 14 січня в Україні були пошкоджені об'єкти генерації та деякі підстанції, що спричинило додаткові труднощі для енергосистеми України.

Ціллю терористів, як і раніше, були об'єкти генерації та високовольтна інфраструктура магістральних мереж. Були влучання на об'єктах у 5 областях. Зокрема, в Київській, Івано-Франківській, Вінницькій, Львівській, Харківській областях.

Крім того, росіяни обстріляли 2 ТЕС ДТЕК, які вже неодноразово зазнавали ворожих ударів. Одна з них припинила виробництво електроенергії. Ніхто не постраждав, але було пошкоджено обладнання ТЕС.

Відтак влада попереджала, що терміни відключень електроенергії можуть збільшитись.

Раніше в Укренерго зазначали, що сценарій блекауту вже "більше теоретичний, ніж той, який має трапитися в майбутньому.

До слова, більша частина української мережі використовує стару радянську систему. Це спричиняє проблеми у ремонтах після ракетних атак ворога. Найбільш серйозний дефіцит є з трансформаторами 750 кВ, які важать до 200 тонн. Їх важко ремонтувати, але деякі замінники отримують з колишніх комуністичних країн, наприклад, з Литви.