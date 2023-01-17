Який руйнувань зазнала енергосистема

В результаті влучань російських ракет було пошкоджено блок теплової електростанції на сході та 8 блоків теплових електростанцій на заході України. Пошкоджено три магістральні підстанції та одна повітряна лінія.

Цікаво Форум у Давосі: Урсула фон дер Ляєн розповіла про платформу для відбудови України

Це призвело до зростання дефіциту потужності в енергосистемі, що змушує щодня, починаючи з 15 січня, застосовувати аварійні відключення. Проте енергосистема вистояла та залишилася цілісною.

У цілодобовому режимі тривають ремонтні роботи. Щодня працюємо над тим, аби в Україну надходило більше генераторів, трансформаторів та іншого обладнання для ліквідації пошкоджень,

– пише прем'єр-міністр.

Він додав, що Україні надходить постійна підтримка для енергосистеми від країн-партнерів.

В енергетичній галузі відчуваємо постійну підтримку іноземних друзів і наших партнерів. Зокрема, за кошти Фонду підтримки енергетики України плануємо закупити енергообладнання на суму понад 100 мільйонів євро. Нещодавно надійшло ще 45 електростанцій резервного живлення від Азербайджану та потужні генератори для Чернігівщини, надані Японією.

Яке ще енергообладнання передали Україні партнери