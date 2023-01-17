Про це вона сказала на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

Актуально В НБУ розповіли, коли планують повернутись до плаваючого курсу

Як працюватиме платформа Реконструкції

Урсула фон дер Ляєн повідомила, що новостворену платформу Реконструкції України буде очолювати Україна та Європейська Комісія. Завдяки співпраці вдасться втілити план реконструкції України, поєднуючи реформи та інвестиції.

Платформа буде накопичувати глобальну допомогу від будь-якої країни, якій не байдужа доля України. Це будуть як міжнародні фінансові організації, так і приватний сектор. Ми потребуємо повної залученості,

– сказала президентка Єврокомісії.

За словами президентки Єврокомісії, підтимка України при відбудові так само вимагає безпрецедентної єдності, як і допомога у перемозі. Для цього має бути пророблена колосальна робота, проте впоратися із цією задачею можливо.

Вона наголосила, що для відбудови України будуть залучені усі можливості, включно із замороженими активами Росії у ЄС. Президентка Єврокомісії наголосила, що Україна має виграти цю війну, тому що це не лише проблема європейської безпеки, а і постання необхідності захистити весь світовий порядок.

Жорстоке вторгнення Путіна має стати стратегічним провалом. Тому ми зробимо все, що у наших силах для того, щоб допомогти Україні досягти цілей і взяти в руки власне майбутнє,

– сказала Урсула фон дер Ляєн.

Вона також додала, що Україна належить до європейської сім'ї та одного дня обов'язково стане членом Європейського Союзу. Тому відбудова має бути використана для проведення глобальних реформ, які наблизять її до цієї мети.

Нагадаємо, 17 січня завершили пошукові роботи на місці ракетного удару по Дніпру завершили. Працівникам ДСНС вдалося врятувати 39 людей, з яких шестеро дітей. Унаслідок атаки російських терористів загинуло 44 особи, з них 5 дітей.