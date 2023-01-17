Об этом она сказала на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

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Как будет работать платформа Реконструкции

Урсула фон дер Ляен сообщила, что вновь созданную платформу Реконструкции Украины будет возглавлять Украина и Европейская Комиссия. Благодаря сотрудничеству удастся реализовать план реконструкции Украины, совмещая реформы и инвестиции.

Платформа будет накапливать глобальную помощь от любой страны, которой не безразлична судьба Украины. Это будут как международные финансовые организации, так и частный сектор. Мы нуждаемся в полной вовлеченности,

– сказала президент Еврокомисси.

По словам президентки Еврокомиссии, поддержка Украины при восстановлении также требует беспрецедентного единства, как и помощь в победе. Для этого должна быть проделана колоссальная работа, однако справиться с этой задачей можно.

Она подчеркнула, что для восстановления Украины будут привлечены все возможности, включая замороженные активы России в ЕС. Президент Еврокомиссии подчеркнула, что Украина должна выиграть эту войну, потому что это не только проблема европейской безопасности, но и возникновение необходимости защитить весь мировой порядок.

Жестокое вторжение Путина должно стать стратегическим провалом. Поэтому мы сделаем все, что в наших силах для того, чтобы помочь Украине достичь целей и взять в руки собственное будущее.

– сказала Урсула фон дер Ляен.

Она также добавила, что Украина принадлежит к европейской семье и однажды обязательно станет членом Европейского Союза. Поэтому восстановление должно быть использовано для проведения глобальных реформ, которые приблизят его к этой цели.

Напомним, 17 января завершили поисковые работы на месте ракетного удара по Днепру завершили. Работникам ГСЧС удалось спасти 39 человек, из которых шестеро детей. В результате атаки российских террористов погибли 44 человека, из них 5 детей.