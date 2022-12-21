Российские оккупанты продолжают обстреливать критическую инфраструктуру Украины, поэтому для нас так важно получать генераторы от других стран. И если раньше в Грузии заявляли, что "не слышали" об этом, то сегодня, 21 декабря, стало известно, что из Тбилиси отправится в Киев 25 мощных генераторов.

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Для чего предназначены генераторы

В пресс-службе посольства Украины в Грузии отмечают, что генераторы можно использовать в промышленных целях, в частности, для обеспечения бесперебойной работы больниц, тепловых энерго централей, электростанций, помповых агрегатов для поставки питьевой воды и других важных объектов.

Состоялась церемония загрузки 25 мощных генераторов электроэнергии, имеющих от 150 до 500 кВт, общей стоимостью более 1,4 миллиона лари (около 20 миллионов гривен – 24 Канал), которые приобрело Правительство Грузии для последующей отправки в Украину,

– написали в посольстве.

Кроме того, там отметили, что посольство Украины в Грузии выражает благодарность за противодействие российской агрессии Правительству Грузии и лично:

Премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили;

Вице-премьер-министру;

Министру экономики и устойчивому развитию Грузии Левану Давиташвили;

всем сотрудникам органов исполнительной власти Грузии, приобщившимся к благотворительному делу помощи тысячам людей.

Важно вспомнить, что в посольстве уверены, что ракетные обстрелы "не способны поставить народ Украины на колени", а лишь укрепляют силы людей в нашем государстве к борьбе.

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Польша также поможет Украине генераторами

Мэр Львова Садовый встретился с мэром Варшавы Рафалом Тшасковским. Тот заявил, что подарит городу генераторы и запас горючего. К этой теме следует сказать, что выбрать правильный генератор не так-то просто. Однако мы подготовили вам советы, что нужно помнить при выборе оборудования, которое производит электроэнергию.



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