Соответствующую информацию 21 декабря рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. По его словам, сейчас Киев можно приравнять к прифронтовым регионам.
Заметьте До плановых отключений света в Киеве еще далеко, но прогнозы должны быть оптимистичными
Какую ситуацию со светом стоит ждать людям в Киеве
Александр Харченко объяснил, что Киев оказался в сложном положении из-за нескольких существенных повреждений.
Продолжаются работы и восстановления, но, учитывая характер повреждений, я думаю, что киевлянам следует готовиться к тому, что следующие по меньшей мере 2 – 3 недели наличие электричества в течение 4 – 6 часов в доме – это хорошая новость,
– объяснил директор Центра исследований энергетики.
Александр Харченко добавил, что достичь лучшей ситуации в течение ближайших 2 – 3 недель будет крайне сложно. Однако чиновник пояснил, что:
- столица вернется к плановым отключениям в течение недели;
- они тоже не будут комфортными.
"В лучшем случае 10 часов в сутки будет наличие электричества, и 14 часов – отсутствие. С другой стороны, к нам едет большое количество оборудования и мобильная генерация появится довольно быстро", – объяснил Харченко.
Он также заверил, что, кроме аварий, вызванных дронами и ракетами, есть большое количество мелких повреждений, возникающих в системе. Также выходят из строя подстанции, отвечающие за несколько домов. Это тоже влияет, ведь ремонтники не могут успеть одновременно повсюду. Так что едут туда, где могут восстановить свет у большего количества людей.
Какая ситуация со светом в Киеве
- В ночь на 19 декабря Россия вновь атаковала Киев и область дронами. После этого в столице и регионе ввели экстренные отключения света.
- 20 декабря генеральный директор YASNO Сергей Коваленко заявил, что состояние энергосистемы практически не изменилось в течение дня. За день выключали свет почти во всем городе – в ориентировочно 1,1 миллиона пользователей.
- В компании, которая снабжает Киев светом, объяснили, что на плановые отключения пока не стоит рассчитывать. Ведь мощность на 50% меньше, чем нужно.
- Кроме того, тяжелая ситуация со светом и в Киевской области. По данным главы Киевской ОВА Алексея Кулебы, 80% области остается без света. Самая сложная ситуация в Бучанском, Вышгородском, Обуховском и частично Фастовском районах.