Неутешительный прогноз для Киева сообщил генеральный директор YASNO Сергей Коваленко. По его словам, за день отключался почти весь город, около 1,1 миллиона пользователей
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В Киеве дефицит мощности
Сергей Коваленко отметил, что о приближении к плановым графикам пока даже не стоит рассчитывать.
По факту сейчас имеем мощность на 50% меньше необходимой. С которой нужно заживить критическую инфраструктуру,
– сообщил он.
В то же время, гендиректор YASNO сообщил, что свет стабильно подается на критическую инфраструктуру. Поэтому Киев в основном с водой и отоплением.
Кроме того, диспетчеры пытаются сделать так, чтобы районы имели снабжение хотя бы на короткое время. Но есть ряд домов, которые не включались с утра 19 декабря.
Какая ситуация со светом в Киеве
- Киев в течение нескольких дней выдержал несколько атак России. Сначала оккупанты массированно атаковали Киев и Украину ракетами в пятницу, 16 декабря. В ночь на 19 декабря Россия ударила по Киеву и области "шахидам".
- В Киевской области без света сейчас 80% региона. Самая сложная ситуация в Бучанском, Вышгородском, Обуховском и частично Фастовском районах.
- В Киеве и области нет никакой возможности обеспечить поочередную подачу света. Глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий сообщил, что сейчас самая большая проблема украинской энергосистемы – это отсутствие генерации.
- Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил, что блекаут в Киевской области может длиться до 23 декабря.