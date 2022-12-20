Невтішний прогноз для Києва повідомив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко. За його словами, за день відключалося майже все місто, близько 1,1 мільйона користувачів.
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У Києві дефіцит потужності
Сергій Коваленко зазначив, що про наближення до планових графіків поки навіть не варто розраховувати.
По факту зараз маємо потужність на 50% меншу необхідної. З якої треба заживити критичну інфраструктуру,
– повідомив він.
Водночас гендиректор YASNO повідомив, що світло стабільно подається на критичну інфраструктуру. Тому Київ здебільшого з водою та опаленням.
Крім того, диспетчери намагаються зробити так, щоб райони мали постачання хоча б на короткий час. Але є низка будинків, які не включалися від ранку 19 грудня.
Яка ситуація зі світлом у Києві
- Київ протягом декількох днів витримав кілька атак Росії. Спершу окупанти масовано атакували Київ та Україну ракетами у п'ятницю, 16 грудня. У ніч проти 19 грудня Росія вдарила по Києву та області "шахідами".
- У Київській області без світла наразі 80% регіону. Найскладніша ситуація у Бучанському, Вишгородському, Обухівському, а також частково Фастівському районах.
- У Києві та області немає жодної можливості забезпечити почергове подавання світла. Голова Укренерго Володимир Кудрицький повідомив, що наразі найбільша проблема української енергосистеми – це відсутність генерації.
- Очільник Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що блекаут на Київщині може тривати до 23 грудня.