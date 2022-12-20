Невтішний прогноз для Києва повідомив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко. За його словами, за день відключалося майже все місто, близько 1,1 мільйона користувачів.

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У Києві дефіцит потужності

Сергій Коваленко зазначив, що про наближення до планових графіків поки навіть не варто розраховувати.

По факту зараз маємо потужність на 50% меншу необхідної. З якої треба заживити критичну інфраструктуру,

– повідомив він.

Водночас гендиректор YASNO повідомив, що світло стабільно подається на критичну інфраструктуру. Тому Київ здебільшого з водою та опаленням.

Крім того, диспетчери намагаються зробити так, щоб райони мали постачання хоча б на короткий час. Але є низка будинків, які не включалися від ранку 19 грудня.

Яка ситуація зі світлом у Києві