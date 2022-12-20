Блекаут на Київщині може тривати до 23 грудня. Про це повідомив очільник Київської ОВА Олексій Кулеба.

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Що відомо про блекаут на Київщині

Йдуть поновлення роботи. Потрібно ще 2 – 3 доби для того, щоб змінити ситуацію,

– заявив очільник регіону.

За словами Кулеби, ситуація з електрикою в регіоні складна через наслідки обстрілу, які сталися вночі 19 грудня. Він підкреслив, що вже сьогодні, 20 грудня, почнуть запитувати електроенергією споживачів.

Кому найрідше вимикають світло в Україні

Попри складну ситуацію з електропостачанням, деякі об'єкти критичної інфраструктури просто не можуть залишатися без постійного світла. У першу чергу намагаються не вимикати лінії електропередач, на яких розташовані: