Про це в онлайн-трансляції для каналу "Фейгін Live" розповів радник Офісу Президента Олексій Арестович, повідомляє 24 канал. Він переконаний, що сценарій повного блекауту в Україні нереальний.

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Арестович припустив, що росіяни знову можуть зруйнувати енергетичні острови, і відновлення енергомережі займе кілька діб. Він розглядає і варіант часткового блекауту, коли окремі регіони матимуть періоди без світла в кілька годин або навіть діб.

Але апокаліпсису, який вони нам обіцяють, не буде,

– наполягає Арестович.

Однак, акцентував спікер, це не означає, що нам буде легко. Це не означає, що ми не повинні боротися, а Захід може нам не допомагати.

Армія автономна

Армію Арестович назвав автономною, відсутність енергетики на неї практично не впливає. На темпах, напрямах та силі українського наступу це ніяк не позначиться.

Це лише спроба тероризувати мирне населення, за яку Росія вже отримала обмеження цін на газ та дев'ятий пакет санкцій,

– додав Арестович.

Чому прогнозованого апокаліпсису не буде: дивитись відео

Рішення про далекобійні ракети

Радник Офісу Президента згадав заяву Бориса Джонсона про запит до міністра Великої Британії. Джонсон запитував про можливість дати Україні далекобійні ракети, які будуть бити по місцях запуску БПЛА. Арестович сподівається, що в цьому напрямку все ж будуть позитивні зрушення, адже в Україні досі немає ракет такої дальності.

"Не можна тільки захищатись, треба вміти й нападати у відповідь", – сказав Арестович.

Але динаміка з наданням західної зброї все ж позитивна, хоч і повільна, за словами Арестовича. Через 2 – 3 місяці війна не закінчиться, але тоді вже ймовірно будуть далекобійні ракети.

Цікаво, що Захід приймає рішення про надання зброї із запізненням у 2 – 3 місяці, і Путін вирішує мобілізувати до армії пізніше, ніж потрібно було. Лише Україна встигає все вчасно,

– зазначив спікер.

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