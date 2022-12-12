Українці повинні усвідомлювати, що Росія не відмовилася від цієї своєї тактики терору. Про це президент сказав у вечірньому зверненні.
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Він зазначив, що відсутність масованих ракетних ударів говорить лише про те, що ворог до них готується і може вдарити в будь-який час.
Хоча очевидно, що і без світла ми добре знаємо, куди стріляти та що звільняти, Росія все одно сподівається на блекаути. Це остання надія терористів,
– наголосив глава держави.
Потрібно бути напоготові
Зеленський додав, що ракети в Росії ще є. Тому потрібно сприймати серйозно всі попередження від українського військового командування, від Повітряних сил. Необхідно зважати на сигнали повітряної тривоги.
Мусимо бути готовими до будь-яких ворожих намірів. Президент підсумував, що зробимо все, аби пройти цю зиму.
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Скільки масованих атак може здійснити Росія
У розвідці зазначили, що під час масованого ракетного удару Росія випустила до 100 ракет за кілька хвилин, вони одночасно летіли з усіх боків.
Попри масовані обстріли з жовтня, Росія ще залишила ракет на три-п'ять масштабних ракетних ударів.