Украинцы должны отдавать себе отчет, что Россия не отказалась от этой своей тактики террора. Об этом президент сказал в вечернем обращении.

К теме Враг готовится к массированным атакам, – Зеленский обратился к украинцам

Он отметил, что отсутствие массированных ракетных ударов говорит лишь о том, что враг готовится к ним и может ударить в любое время.

Хотя очевидно, что и без света мы хорошо знаем, куда стрелять и что увольнять, Россия все равно надеется на блекауты. Это последняя надежда террористов,

– подчеркнул глава государства.

Нужно быть начеку

Зеленский добавил, что ракеты у России еще есть. Потому нужно воспринимать серьезно все предупреждения от украинского военного командования, от Воздушных сил. Необходимо учитывать сигналы воздушной тревоги.

Должны быть готовы к любым враждебным намерениям. Президент подытожил, что сделаем все, чтобы пройти эту зиму.

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Сколько массированных атак может осуществить Россия

В разведке отметили, что во время массированного ракетного удара Россия выпустила до 100 ракет в несколько минут, они одновременно летели со всех сторон.

Несмотря на массированные обстрелы с октября, Россия еще оставила ракеты на три-пять масштабных ракетных ударов.