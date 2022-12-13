Об этом в онлайн-трансляции для канала "Фейгин Live" рассказал советник Офиса Президента Алексей Арестович, сообщает 24 канал. Он убежден, что сценарий полного блекаута в Украине нереален.
Кстати И без света хорошо видим, куда стрелять и что увольнять, – Зеленский
Арестович предположил, что россияне снова могут разрушить энергетические острова и возобновление энергосети займет несколько суток. Он рассматривает и вариант частичного блекаута, когда отдельные регионы будут иметь периоды без света в несколько часов или даже суток.
Но апокалипсиса, который они нам обещают, не будет,
– настаивает Арестович.
Однако, подчеркнул спикер, это не значит, что нам будет легко. Это не значит, что мы не должны бороться, а Запад может нам не помогать.
Армия автономна
Армию Арестович назвал автономной, отсутствие энергетики на нее практически не влияет. На темпах, направлениях и силе украинского наступления это никак не отразится.
Это лишь попытка терроризировать мирное население, за которую Россия уже получила ограничение цен на газ и девятый пакет санкций.
– добавил Арестович.
Почему прогнозируемого апокалипсиса не будет: смотреть видео
Решение о дальнобойных ракетах
Советник Офиса Президента упомянул заявление Бориса Джонсона о запросе министра Великобритании. Джонсон спрашивал о возможности дать Украине дальнобойные ракеты, которые будут бить по местам запуска БПЛА. Арестович надеется, что в этом направлении все же будут положительные сдвиги, ведь в Украине до сих пор нет ракет такой дальности.
"Нельзя только защищаться, нужно уметь и нападать в ответ", – сказал Арестович.
Но динамика с поставками западного оружия все же положительная, хоть и медленная, по словам Арестовича. Через 2 – 3 месяца война не закончится, но тогда уж вероятно будут дальнобойные ракеты.
Интересно, что Запад принимает решение о предоставлении оружия с опозданием в 2 – 3 месяца, и Путин решает мобилизовать в армию позже, чем требовалось. Только Украина успевает все вовремя,
– отметил спикер.
Ситуация со светом в городах Украины
- Наибольшие ограничения действуют во Львовской, Винницкой, Киевской, Тернопольской, Сумской, Закарпатской, Житомирской и Хмельницкой областях, а также в Киеве.
- В Одессе происходят аварийные отключения света. В настоящее время в области действуют экстренные обесточивания.
- Украинцев просят экономить свет по максимуму. Уменьшить потребление электроэнергии во время вечернего периода с 17 до 23 часов.