Об этом в онлайн-трансляции для канала "Фейгин Live" рассказал советник Офиса Президента Алексей Арестович, сообщает 24 канал. Он убежден, что сценарий полного блекаута в Украине нереален.

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Арестович предположил, что россияне снова могут разрушить энергетические острова и возобновление энергосети займет несколько суток. Он рассматривает и вариант частичного блекаута, когда отдельные регионы будут иметь периоды без света в несколько часов или даже суток.

Но апокалипсиса, который они нам обещают, не будет,

– настаивает Арестович.

Однако, подчеркнул спикер, это не значит, что нам будет легко. Это не значит, что мы не должны бороться, а Запад может нам не помогать.

Армия автономна

Армию Арестович назвал автономной, отсутствие энергетики на нее практически не влияет. На темпах, направлениях и силе украинского наступления это никак не отразится.

Это лишь попытка терроризировать мирное население, за которую Россия уже получила ограничение цен на газ и девятый пакет санкций.

– добавил Арестович.

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Решение о дальнобойных ракетах

Советник Офиса Президента упомянул заявление Бориса Джонсона о запросе министра Великобритании. Джонсон спрашивал о возможности дать Украине дальнобойные ракеты, которые будут бить по местам запуска БПЛА. Арестович надеется, что в этом направлении все же будут положительные сдвиги, ведь в Украине до сих пор нет ракет такой дальности.

"Нельзя только защищаться, нужно уметь и нападать в ответ", – сказал Арестович.

Но динамика с поставками западного оружия все же положительная, хоть и медленная, по словам Арестовича. Через 2 – 3 месяца война не закончится, но тогда уж вероятно будут дальнобойные ракеты.

Интересно, что Запад принимает решение о предоставлении оружия с опозданием в 2 – 3 месяца, и Путин решает мобилизовать в армию позже, чем требовалось. Только Украина успевает все вовремя,

– отметил спикер.

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