Блэкаут в Киевской области может длиться до 23 декабря. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.
Обратите внимание Будет нелегко, но без апокалипсиса, – Арестович о возможном блэкауте
Что известно о блэкауте в Киевской области
Идут возобновления работы. Нужно еще 2 – 3 суток для того, чтобы изменить ситуацию,
– заявил глава региона.
По словам Кулебы, ситуация с электричеством в регионе сложная из-за последствий обстрелов, которые произошли ночью 19 декабря. Он подчеркнул, что уже сегодня, 20 декабря, начнут запитывать электроэнергией потребителей.
Кому реже всего выключают свет в Украине
Несмотря на сложную ситуацию с электроснабжением, некоторые объекты критической инфраструктуры просто не могут оставаться без постоянного света. В первую очередь стараются не выключать линии электропередач, на которых расположены:
- котельные,
- больницы,
- станции скорой помощи,
- пожарные части,
- помповые станции (канализация тоже должна работать).