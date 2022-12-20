Так, від початку війни Росія запустила понад 1000 важких ракет і дронів-камікадзе по енергетичних об'єктах України. Кремль переслідує свою головну мету – повністю знеструмити нашу країну – вважає голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Актуально На Київщині неможливо забезпечити почергову подачу світла: ситуація може тривати 2 – 3 доби

За його словами, використання такої кількості боєприпасів для ударів робить російські атаки на українську енергомережу найбільшою в історії подібною кампанією.

Росія вже запустила понад 1000 важких ракет і дронів-камікадзе саме по українських електромережах. Це робить цю кампанію проти енергосистеми найбільшою в історії людства... Від цього зараз страждають мільйони українців, які відключені від електрики,

– сказав він.

Окупантів консультують енергетики

Також Кудрицький зазначив, що російські фахівці з енергетики, ймовірно, дають консультації окупантам для вибору цілей.

Крім цього, російські загарбники підбирають для атак чітко ті періоди часу, коли очікується похолодання. Вони так роблять, щоб відключити від мережі системи водопостачання й опалення і знищити критично важливу інфраструктуру.

Актуально про наслідки терористичних атак

Останні атаки дронами південних та центральних областей країни призвели до складної ситуації з енергозабезпеченням.

На Київщині близько 80% споживачів залишаються без світла. Повернутись до погодинних графіків подачі електроенергії наразі неможливо.

Очільник Київської ОВА повідомив, що блекаут, ймовірно, триватиме ще 2 – 3 дні, тобто до 23 грудня. Водночас енергетики роблять усе можливе, аби пришвидшити заживлення мережі.

Важливо! Станом на вечір вівторка, 20 грудня, майже у половині областей аварійно вимкнули світло.