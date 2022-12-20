Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів. Він повідомив, що станом на ранок 20 грудня в енергосистемі працює 8 блоків атомних станцій та 10 теплових станцій

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Ситуація зі світлом залишається складною

За його словами, через суттєві пошкодження в мережі електропередач зберігається значний дефіцит електроенергії.

Для підтримки збалансованої роботи енергосистеми застосовано аварійні відключення в 11 регіонах нашої держави. Ремонти тривають, але ситуація залишається дійсно складною,

– повідомив Шмигаль.

Крім того, Шмигаль заявив, що росіяни робитимуть все, аби залишити українців без світла перед новорічними святами.

В Укренерго пояснили ситуацію в енергосистемі