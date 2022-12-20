Пока есть одна самая большая проблема украинской энергосистемы. Ее озвучил глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий.
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Какая самая большая проблема украинской энергосистемы
По словам Кудрицкого, сейчас самая большая проблема украинской энергосистемы – это отсутствие генерации. Это связано с тем, что многие терминалы и гидроэлектростанции были повреждены или разрушены.
Поэтому мы, к сожалению, не можем покрыть потребление. И это самая большая проблема. И это причина, почему мы имеем эти постоянные отключения электроэнергии по всей стране.
– подчеркнул глава Укрэнерго.
В Укрэнерго объяснили ситуацию в энергосистеме Украины
- Обстрелы БПЛА объектов магистральных сетей в центральном регионе, которые произошли ночью 19 декабря, а также артобстрелы на Востоке Украины привели к очередным повреждениям энергетической инфраструктуры и ухудшению ситуации с энергоснабжением, в частности, в центральном регионе и Киеве.
- В столице обеспечивается менее половины потребности потребления, в приоритете – питание критической инфраструктуры.
- Ожидается, что 20 декабря удастся включить определенное оборудование, которое позволит повысить уровень надежности питания, уменьшить дефицит мощности в столичном энергоузле и заживить больше потребителей.