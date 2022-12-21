Хотя до плановых отключений света в Киеве еще далеко, прогнозы должны быть оптимистичными. Об этом в эфире телемарафона сказал спикер КГВА Михаил Шаманов, пишет 24 канал.

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В Киеве продолжаются аварийные отключения

Михаил Шаманов сообщил, что генерация ограничена, поэтому столица получает лимитированный объем электроснабжения. В Киеве продолжаются аварийные и экстренные отключения, однако хорошая новость в том, что водо- и теплоснабжение работают.

Свет для потребителей подается в режиме аварийных отключений, экстренных, и переходить на плановые отключения, на эти графики пока рано, но позитив в том, что водоснабжение работает в штатном режиме, тепло в домах киевлян есть. В ближайшее время прогнозы должны быть оптимистичны. Все починим,

– сказал Шаманов.

Какая ситуация с электроснабжением в Киеве