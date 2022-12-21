Хоч до планових відключень світла у Києві ще далеко, прогнози мають бути оптимістичними. Про це в ефірі телемарафону сказав речник КДВА Михайло Шаманов, пише 24 канал.

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У Києві продовжуються аварійні відключення

Михайло Шаманов повідомив, що генерація обмежена, тож столиця отримує лімітований обсяг електропостачання. У Києві продовжуються аварійні та екстрені відключення, проте хороша новина в тому, що водо- та теплопостачання працюють.

Світло для споживачів подається в режимі аварійних відключень, екстрених, і переходити на планові відключення, на ці графіки поки що зарано, але позитив в тому, що водопостачання працює в штатному режимі, тепло в оселях киян є. Найближчим часом прогнози мають бути оптимістичні. Все полагодимо,

– сказав Шаманов.

Яка ситуація з електропостачанням у Києві