Відповідну інформацію 21 грудня розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. За його словами, наразі Київ можна прирівняти до прифронтових регіонів.
Зауважте До планових відключень світла у Києві ще далеко, але прогнози мають бути оптимістичними
На яку ситуацію зі світлом варто чекати людям у Києві
Олександр Харченко пояснив, що Київ опинився у складному становищі через декілька суттєвих пошкоджень.
Тривають роботи та відновлення, але, враховуючи характер пошкоджень, я думаю, що киянам слід готуватися до того, що наступні щонайменше 2 – 3 тижні наявність електрики протягом 4 – 6 годин в будинку — це добра новина,
– пояснив директор Центру досліджень енергетики.
Олександр Харченко додав, що досягти кращої ситуації протягом найближчих 2 – 3 тижнів буде вкрай складно. Проте посадовець пояснив, що:
- столиця повернеться до планових відключень протягом тижня;
- вони також не будуть комфортними.
"У кращому випадку 10 годин на добу буде наявність електрики, і 14 годин – відсутність. З іншого боку до нас їде велика кількість обладнання і мобільна генерація з'явиться доволі швидко", – пояснив Харченко.
Він також запевнив, що, окрім аварій, спричинених дронами та ракетами, є велика кількість дрібних пошкоджень, які виникають в системі. Також виходять з ладу підстанції, які відповідають за декілька будинків. Це також впливає, адже ремонтники не можуть встигнути одночасно всюди. Тож їдуть туди, де можуть відновити світло у більшої кількості людей.
Яка ситуація зі світлом в Києві
- У ніч проти 19 грудня Росія знову масовано атакувала Київ та область дронами. Після цього у столиці та регіоні запровадили екстрені відключення світла.
- 20 грудня генеральний директор YASNO Сергій Коваленко заявив, що стан енергосистеми практично не змінився протягом дня. За день вимикали світло майже у всьому місті — в орієнтовно 1,1 мільйона користувачів.
- У компанії, яка забезпечує Київ світлом, пояснили, що на планові відключення наразі не варто розраховувати. Адже потужність на 50% менша, ніж треба.
- Окрім того, важка ситуація зі світлом і у Київській області. За даними глави Київської ОВА Олексія Кулеби, 80% області залишається без світла. Найскладніша ситуація в Бучанському, Вишгородському, Обухівському, а також частково Фастівському районах.