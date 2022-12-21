Відповідну інформацію 21 грудня розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. За його словами, наразі Київ можна прирівняти до прифронтових регіонів.

Зауважте До планових відключень світла у Києві ще далеко, але прогнози мають бути оптимістичними

На яку ситуацію зі світлом варто чекати людям у Києві

Олександр Харченко пояснив, що Київ опинився у складному становищі через декілька суттєвих пошкоджень.

Тривають роботи та відновлення, але, враховуючи характер пошкоджень, я думаю, що киянам слід готуватися до того, що наступні щонайменше 2 – 3 тижні наявність електрики протягом 4 – 6 годин в будинку — це добра новина,

– пояснив директор Центру досліджень енергетики.

Олександр Харченко додав, що досягти кращої ситуації протягом найближчих 2 – 3 тижнів буде вкрай складно. Проте посадовець пояснив, що:

столиця повернеться до планових відключень протягом тижня;

вони також не будуть комфортними.

"У кращому випадку 10 годин на добу буде наявність електрики, і 14 годин – відсутність. З іншого боку до нас їде велика кількість обладнання і мобільна генерація з'явиться доволі швидко", – пояснив Харченко.

Він також запевнив, що, окрім аварій, спричинених дронами та ракетами, є велика кількість дрібних пошкоджень, які виникають в системі. Також виходять з ладу підстанції, які відповідають за декілька будинків. Це також впливає, адже ремонтники не можуть встигнути одночасно всюди. Тож їдуть туди, де можуть відновити світло у більшої кількості людей.

Яка ситуація зі світлом в Києві