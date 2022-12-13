Білий дім хоче бути впевненим, що всі спроби Росії досягти успіху на полі бою чи у знищенні інфраструктури України будуть скасовані. Про це на брифінгу заявив радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван.
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Минулої п'ятниці (9 грудня – 24 канал) ми оголосили про виділення ще 275 мільйонів доларів для військової підтримки України. Найближчими днями ми матимемо додаткові оголошення,
– повідомив Салліван.
Салліван наголосив, що увага США буде зосереджена на речах, які становлять справжню загрозу для України.
Американське енергообладнання вже прямує в Україну, – ЗМІ
Видання Reuters з посиланням на американських чиновників заявило, що Вашингтон відправив Києву першу партію енергообладнання. Його вартість становить 13 мільйонів доларів. Ця допомога є першим траншем із раніше оголошеної підтримки на 53 мільйони доларів.
До речі, на тижні очікується відправлення в Україну ще двох літаків з обладнанням.
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Яка була попередня допомога від США
США активно й систематично допомагають Україні у війні з Росією. 9 грудня Білий дім оголосив про надання нашій державі військової допомоги на 275 мільйонів доларів. На ці гроші закуплять:
- ракети до HIMARS;
- боєприпаси калібру 155 міліметрів;
- військові автомобілі Humvee;
- генератори,
- машини швидкої допомоги та медичне обладнання тощо.