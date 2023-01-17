Какие разрушения понесла энергосистема

В результате попаданий российских ракет был поврежден блок тепловой электростанции на востоке и 8 блоков тепловых электростанций на западе Украины. Повреждены три магистральные подстанции и одна воздушная линия.

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Это привело к росту дефицита мощности в энергосистеме, что заставляет ежедневно начиная с 15 января применять аварийные отключения. Однако энергосистема выстояла и осталась цельной.

В круглосуточном режиме продолжаются ремонтные работы. Каждый день работаем над тем, чтобы в Украину поступало больше генераторов, трансформаторов и другого оборудования для ликвидации повреждений,

– пишет премьер-министр.

Он добавил, что Украина поступает постоянная поддержка для энергосистемы от стран-партнеров.

В энергетической отрасли мы чувствуем постоянную поддержку иностранных друзей и наших партнеров. В частности, на средства Фонда поддержки энергетики Украины планируем закупить энергооборудование на сумму более 100 миллионов евро. Недавно поступило еще 45 электростанций резервного питания от Азербайджана и мощные генераторы для Черниговщины, предоставленные Японией.

Какое еще энергооборудование передали Украине партнеры