Какие разрушения понесла энергосистема
В результате попаданий российских ракет был поврежден блок тепловой электростанции на востоке и 8 блоков тепловых электростанций на западе Украины. Повреждены три магистральные подстанции и одна воздушная линия.
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Это привело к росту дефицита мощности в энергосистеме, что заставляет ежедневно начиная с 15 января применять аварийные отключения. Однако энергосистема выстояла и осталась цельной.
В круглосуточном режиме продолжаются ремонтные работы. Каждый день работаем над тем, чтобы в Украину поступало больше генераторов, трансформаторов и другого оборудования для ликвидации повреждений,
– пишет премьер-министр.
Он добавил, что Украина поступает постоянная поддержка для энергосистемы от стран-партнеров.
В энергетической отрасли мы чувствуем постоянную поддержку иностранных друзей и наших партнеров. В частности, на средства Фонда поддержки энергетики Украины планируем закупить энергооборудование на сумму более 100 миллионов евро. Недавно поступило еще 45 электростанций резервного питания от Азербайджана и мощные генераторы для Черниговщины, предоставленные Японией.
Какое еще энергооборудование передали Украине партнеры
- Последняя партия помощи от Словении содержала 88 трансформаторов разной мощности, 3 генератора, изоляторы, переключатели напряжения и другое энергетическое оборудование.
- 25 мощных генераторов на сумму около 20 миллионов гривен передала Украина Грузия.
- Раньше Вашингтон отправил Киеву первую партию энергооборудования. Его стоимость составляет 13 миллионов долларов. Эта помощь является первым траншем из ранее объявленной поддержки в 53 миллиона долларов.